Ci ha lasciato Gian Maria Fuiano, protagonista dell'informazione sammarinese.

La notizia è arrivata in mattinata, prima sono solo voci, poi le conferme. Gian Maria Fuiano ci ha lasciato. Un addio improvviso, inaspettato, che ci lascia attoniti. Era nato 79 anni fa, un compleanno celebrato da pochi giorni. Un decano dei giornalisti in territorio sammarinese e italiano, tanto che nel 2019 l'Ordine dei Giornalisti dell'Emilia Romagna gli aveva riconosciuto i 40 anni di professionismo. Fuiano ha lavorato anche con la San Marino Rtv, in redazione nel 2011, così come era sua la striscia informativa nel canale televisivo. Ma sono tante le collaborazioni in Repubblica, quale ufficio stampa, quale redattore, nell'allora quotidiano "La Tribuna", così come per il "Carlino" a Rimini, dove si è occupato anche di sport. Di recente aveva accettato l'incarico di Direttore per "La Serenissima" arrivando a pubblicare un giornale listato a lutto con intere pagine nere, in segno di protesta e a difesa della libertà di stampa, per poi presentare le dimissioni lo scorso mese, formalizzate con il cambio di proprietà.

Dopo la scomparsa della moglie non si era fermato e aveva proseguito gli studi, laureandosi alla Triennale di Scienze Religiose, per poi iscriversi alla Scuola di alta formazione in arte sacra turismo culturale religioso all'Istituto Marvelli.

La San Marino Rtv si stringe attorno alla famiglia e ne ricorda la grande umanità e professionalità. Insegnamenti che restano scolpiti negli articoli scritti con mestiere, lui che di gavetta ne aveva fatta tanta.

Ci mancherai Gian Maria.

"Gian Maria ha fatto la storia del nostro mestiere in Repubblica". Il consiglio direttivo della Consulta per l'informazione esprime così il proprio cordoglio, sottolineando in particolare il garbo e la cortesia del collega Fuiano.

Le autorità hanno disposto l'autopsia per capire le cause del decesso.

