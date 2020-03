TRAGICO EPILOGO È morto il motociclista coinvolto nell'incidente a Serravalle

Non ce l'ha fatta Cristian Canducci. E' morto nella notte all'ospedale Bufalini di Cesena, dove era stato ricoverato in condizioni gravi dopo l'incidente in cui è rimasto coinvolto nella tarda mattinata di ieri, a Serravalle. Il 45enne, di Coriano dove abitava con moglie e figlia, stava percorrendo la strada La Ciarulla a bordo di una moto di grossa cilindrata, dopo essere stato in un esercizio commerciale nei pressi della zona industriale. Per cause che dovrà chiarire la Polizia Civile, cui sono affidati i rilievi, si è scontrato con una Golf con targa sammarinese che stava procedendo nella stessa direzione: l'auto stava svoltando sulla via Rancaglia e la moto, probabilmente in fase di sorpasso, ha centrato in pieno la fiancata anteriore sinistra. Un urto violento, la moto è finita contro la segnaletica e infine sul prato. Cristian Canducci è stato soccorso e portato prima all'Ospedale di Stato, poi al Bufalini di Cesena dove le sue condizioni sono precipitate nella notte.



