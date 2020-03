Scontro a Serravalle: motociclista italiano in prognosi riservata

Grave incidente nella tarda mattinata a Serravalle in strada La Ciarulla. Stando alle prime informazioni si sono scontrate una Golf con targa sammarinese e una moto di grossa cilindrata italiana. Ad avere la peggio il centauro soccorso dal 118 e portato al Pronto soccorso dell'Ospedale di Stato. Si tratta di un italiano di 45 anni. Ha riportato diversi traumi e si trova in prognosi riservata, tanto che la struttura sammarinese ne ha disposto il trasferimento al Bufalini di Cesena. Sul posto la Polizia Civile per ricostruire la dinamica dello scontro e agevolare il traffico.

seguiranno aggiornamenti