Il Pf ha chiesto una condanna di 4 anni e 3 mesi di prigionia per il giudice Buriani

Il Procuratore del fisco Roberto Cesarini ha concluso la requisitoria nel processo in cui sono imputati il Commissario della Legge Alberto Buriani, l'ex Segretario di Stato alle Finanze Simone Celli e i giornalisti Carlo Filippini e Antonio Fabbri. Per Buriani richiesta una condanna a 4 anni e 3 mesi di prigionia, l'interdizione per 5 anni, la multa a 50 giorni pari a 5.000 euro e la multa di 12.000 euro. Per Celli il Pf ha chiesto 1 anno e 4 mesi di prigionia, la multa a 30 giorni pari a 3.000 euro e l'interdizione per due anni. In questo caso Cesarini non si è opposto alla sospensione della pena. Per entrambi i giornalisti, Filippini e Fabbri, il Pf ha chiesto l'assoluzione, per la mancanza dell'elemento psicologico. In corso l'arringa dell'avvocato Michela Vecchi che difende Buriani.