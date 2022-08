In visita all’Aeroclub di San Marino la Reggenza della Repubblica

Accolti da un doppio arcobaleno, i Capitani reggenti sono stati portati in volo in elicottero per ammirare San Marino dall’alto. Poi hanno visitato la struttura di Torraccia, accompagnati dal presidente dell’Aeroclub Edgardo Casali e il socio onorario Corrado Carattoni. Dall’hangar, tra aeroplani acrobatici e velivoli da scuola fino alla terrazza esterna dove sorgerà la torre di controllo. Una costruzione che fa parte di un progetto più ampio.

Nel video l'intervista a Edgardo Casali, presidente dell'Aeroclub San Marino