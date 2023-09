Incendio in un'azienda agricola a Domagnano: rogo spento e situazione sotto controllo

Incendio in un'azienda agricola in strada di Paderna, a Domagnano, dove ha preso fuoco un cumulo di sterpaglie. E' successo attorno alle ore 15 di sabato 9 settembre. Subito sono stati allertati gli uomini della Sezione Antincendio della Polizia Civile che hanno spento le fiamme. L'intervento, durato circa un'ora, ha impegnato una squadra di due persone, più una pattuglia. In base alle prime informazioni, l'incendio potrebbe avere cause accidentali, forse una sigaretta gettata da un'auto in corsa, ed essere stato facilitato dalla siccità. Il rogo è stato spento e la situazione è sotto controllo.

Intanto non si frema la raccolta fondi in favore della famiglia del Castello di Domagnano che ha perso tutto nell'incendio della propria abitazione. Unas fa sapere di aver raccolto finora 9.084 euro.

È possibile donare per sostenere i sammarinesi colpiti con un bonifico bancario a queste coordinate:

"UNAS Unione Artigiani

BSM - SM 69 R 08540 09801 000010167616

CARISP - SM 95 X 06067 09808 000080149704

BSI - SM 17 Y 03287 09804 000040312614

Possibile anche versamento su PAY PAL à utente info@unas.sm CAUSALE: Solidarietà PRO FAMIGLIA DOMAGNANO

oppure Direttamente in Segreteria UNAS (P.le M. Giangi 2 – Città - parcheggio 2A) – tel. 0549 99.21.48"