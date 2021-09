Incidente a Lesignano: 82enne si rovescia con l'auto

Incidente stradale ieri sera a Lesignano, il terzo della giornata sulle strade sammarinesi. Erano circa le 21.00 quando un'auto guidata da una donna di 82 anni si rovesciava sul fianco sinistro finendo contro un veicolo in sosta. La conducente è rimasta intrappolata all’interno dell’abitacolo e per questo motivo, oltre alla pattuglia di Pronto Intervento, è intervenuto anche il personale della Squadra Antincendio per estrarla dall'auto. La donna è stata subito trasportata al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Stato, dove le sono state riscontrate lesioni giudicate guaribili in 15 giorni.

