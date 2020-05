Incidente alla Mesa, su Terenzi verrà disposta l'autopsia Alle 20.00 su Rtv uno speciale dedicato a Gian Franco Terenzi con il Dg Carlo Romeo

Ancora al vaglio degli inquirenti la dinamica dell'incidente in cui ha perso la vita Gian Franco Terenzi, ieri mattina davanti alla sua azienda Mesa. Mentre la ricognizione cadaverica sul consigliere di 79 anni ha fugato da subito ogni dubbio la causa di morte, visto i segni lasciati sul corpo dal mezzo pesante, la dinamica non è ancora chiara e non ha trovato risposte nelle immagini della telecamera di sorveglianza della ditta, che ancora non sono nelle disponibilità della Polizia Civile.

Di certo c'è che l'autotrasportatore lombardo non si è accorto di nulla, ed ha investito Terenzi mentre stava ripartendo per girare intorno allo stabile e caricare il mezzo. Non era in retromarcia dunque, eppure non si è accorto di nulla – come ha dichiarato agli inquirenti- ed infatti il corpo si trovava ad almeno 150 metri dal mezzo. Al momento non gli è stato contestato nulla, ed entro oggi dovrebbero arrivare i risultati dell'esame tossicologico. Sul corpo di Gian Franco Terenzi verrà disposta l'autopsia.

