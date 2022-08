Incidente mortale: ancora attesi i risultati degli esami tossicologici sul 24enne alla guida dell'auto

La tragedia in cui hanno perso la vita Simone De Luigi e Giada Penserini: le indagini sull'incidente proseguono. Il sostituto procuratore di Rimini Luigi Sgambati ha infatti aperto un fascicolo: il sammarinese di 24 anni alla guida della Mini che ha travolto la moto con in sella i due ragazzi, è indagato - lo ricordiamo - per omicidio stradale e lesioni gravissime. Il 24enne ha affidato la propria difesa ad un avvocato penalista riminese. Gli esiti del test su droga e alcol a cui è stato sottoposto - confermano dalla Polstrada di Rimini - non sono ancora arrivati da parte dell'Ospedale Bufalini di Cesena.

Intanto la Scuola Superiore di San Marino piange la perdita dei suoi due studenti stringendosi intorno al dolore delle famiglie. Questa sera alle 20.30 la veglia di preghiera per Simone al Santuario del Cuore Immacolato di Maria. I funerali di terranno domani alle 15.

Su come la vicenda è stata trattata, interviene in una nota Teodoro Lonfernini che, in veste di Segretario di Stato per l’Informazione, esorta gli organi di stampa, nel rispetto di etica e codici deontologici, a verificare sempre la totale puntualità e sicurezza delle fonti e la reale fondatezza delle notizie prima di darne legittima diffusione.