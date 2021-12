SAN MARINO Incidente mortale sulla Sottomontana, perdono la vita due 18enni Scontro frontale dopo il rettilineo. Un'auto, che viaggiava in direzione Murata, ha perso il controllo ed ha impattato con una vettura che procedeva in direzione contraria. Per due giovani non c'è stato nulla da fare

Incidente mortale sulla Sottomontana, perdono la vita due 18enni.

Terribile incidente sabato sera, poco prima delle 22:00, su strada Sottomontana, a San Marino. Una Fiat 500 targata Italia, con a bordo un ragazzo e una ragazza, entrambi del 2003, è sbandata al termine del lungo rettilineo in direzione Murata, impattando quasi frontalmente con una Volkswagen Golf, con targa sammarinese, che proveniva dalla direzione opposta. L'impatto è stato tremendo, tanto che la 500 ha terminato la corsa sul muretto a bordo a strada. Il personale del 118 accorso sul luogo dell'incidente ha tentato di rianimare i due giovani, ma per loro non c'è stato nulla da fare. Ferito, ma in maniera non grave, anche il conducente della Golf a cui sono scoppiati gli airbag frontali e laterali. Coinvolta una terza auto, anche questa sammarinese, che però è riuscita a fermarsi in tempo, quasi evitando l'impatto. Sul posto diverse pattuglie della Polizia Civile, della sezione antincendio, il comandante Werter Selva e il Commissario della Legge reperibile Elisa Beccari. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni.

[Banner_Google_ADS]



Foto Gallery

I più letti della settimana: