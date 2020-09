Infortunio San Marino Adventures, la precisazione del presidente del parco: "il ragazzino non si trovava sui nostri percorsi in quota"

In merito all’ incidente avvenuto ieri pomeriggio all’interno del parco di Montecerreto “San Marino Adventures”, che ha visto coinvolto un minore per il quale è stato necessario il trasporto all’ospedale “Bufalini” di Cesena, interviene il presidente della Top Adventure Park, società che gestisce il parco.

"Il ragazzino è uno dei nostri clienti più affezionati. Con la sorellina è abbonato da anni alla struttura- spiega in una nota Alfredo Manzaroli, "non si trovava sui percorsi in quota, anche perché con i sistemi di sicurezza intelligenti di cui i nostri parchi sono dotati sarebbe impossibile farsi male seriamente, ma stava giocando a pallone nei pressi del Jump Tree. Mentre inseguiva la palla, scalzo, è scivolato sbattendo il viso su un sasso". Il presidente precisa poi che il parco è pubblico, "non sotto la nostra custodia" e si augura di rivedere presto il ragazzino infortunato e la sua famiglia al San Marino Adventures".

