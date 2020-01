RIMINI Montecolombo: mamma e figlia investite da auto mentre andavano a scuola - le immagini -

Nuovo incidente stradale che coinvolge pedoni. Mamma e figlia, di una decina d'anni, stando ad una prima ricostruzione, stavano camminando sul ciglio della strada questa mattina dopo le 8, quando sono state investite da un'auto. Ancora da chiarire le cause dell'incidente avvenuto a Croce di Montecolombo, all'altezza dell'incrocio della Provinciale 42 con via Menghini. Sul posto il 118, per un primo soccorso, dopodiché ha disposto il trasferimento in elisoccorso delle due donne al Bufalini di Cesena. La peggio, sembra, per la mamma, mentre la bambina era cosciente.

Sul posto anche la Polizia Locale per ricostruire la dinamica e regolare il traffico.

Un incidente che arriva dopo l’ultimo caso sulla via Emilia, con un 63enne morto investito. l residenti di Santa Giustina sono tornati a chiedere maggiore sicurezza, l’assessore Jamil Sadegholvaad ribadisce la necessità di un autovelox sulla via Emilia, dove negli ultimi mesi sono morti 2 pedoni.



