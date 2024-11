BORGO MAGGIORE Polizia Civile ferma 30enne sammarinese con 2 gr di eroina, denunciata a piede libero Gli Agenti del comando di Murata hanno intensificato i controlli nell' ambito della prevenzione dell’uso di stupefacenti

Polizia Civile ferma 30enne sammarinese con 2 gr di eroina, denunciata a piede libero.

Durante un controllo stradale intorno alle ore 16:00 di martedì. in località Borgo Maggiore, una cittadina sammarinese, classe ’94, è stata fermata e trovata in possesso di 2 grammi di eroina. La donna è stata accompagnata in comando per gli accertamenti di rito e successivamente denunciata a piede libero.

Si tratta del secondo fermo da parte degli Agenti del comando di Murata che hanno intensificato i controlli nell' ambito della prevenzione dell’uso di stupefacenti.

