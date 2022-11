Posti di blocco della Polizia civile: in 4 perdono la patente per alcol e droga

L'uscita dei mezzi della Polizia civile dal Comando

Nella serata di venerdì la Polizia civile ha predisposto due posti di blocco sulla Superstrada: in corsia discendente in prossima dello stabile ex Electronics e in salita davanti al Trony. 127 i veicoli controllati e 170 le persone identificate. Fra questi due sono stati pizzicati con un tasso alcolemico superiore al consentito, mentre altri due sono risultati positivi al drug-test salivare, in dotazione agli agenti. I quattro soggetti sono così stati deferiti all'Autorità giudiziaria e a tutti è stata ritirata la patente.

Cinque invece gli incidenti, nella settimana scorsa, che hanno richiesto l'intervento della Polizia civile. In un caso un camion ha perso il proprio carico che è finito contro un'auto. Mentre, in un altro, una vettura è uscita di strada colpendo tre auto in sosta e danneggiando una colonnina del gas; è stato così necessario mettere in sicurezza l'area da parte della squadra Antincendio e dal Servizio acqua e gas dell'Azienda dei servizi.