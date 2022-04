GIUDIZIARIA Presunte molestie a Palazzo: Uds prepara azione di sindacato ad ex Reggente Simoncini Imminente anche la presentazione di una denuncia in Tribunale

L'Unione Donne Sammarinesi promuoverà l'azione di sindacato nei confronti dell'ex Capitano Reggente Giacomo Simoncini per il caso delle presunte molestie ad una segretaria di Palazzo Pubblico. Lo conferma la Presidente di Uds Karen Pruccoli. “Per noi – afferma – è doveroso intraprendere questa strada per accertare i fatti e non si tratta di una dichiarazione di condanna preventiva”. Alla stesura dell'atto, spiega, sta lavorando un pool di avvocati. La presentazione è attesa entro il 14 aprile, data di scadenza dei termini.

Non è ancora stata formalizzata ma sarebbe imminente intanto la presentazione di una denuncia in Tribunale da parte della presunta vittima di molestie sessuali. Diversi i reati che verranno contestati: alcuni sono perseguibili d'ufficio mentre altri a querela di parte.

