Bufera sulla Reggenza: Simoncini coinvolto in uno scandalo

Per la Reggenza è la giornata più difficile. Sicuramente lo è dal punto di vista dell'immagine di quella che è, da sempre, l'istituzione più cara ai sammarinesi, e che oggi viene colpita da uno scandalo senza precedenti. A pochi giorni dalla cerimonia del primo Aprile, il giornale l'Informazione sgancia in prima pagina la bomba: Sua Eccellenza Giacomo Simoncini avrebbe molestato sessualmente una segretaria tra le mura di Palazzo Pubblico. Della vicenda, avvenuta i primi di marzo – continua il quotidiano – sono stati informati i superiori della dipendente e l'altro Capitano Reggente Francesco Mussoni.







La vicenda, quindi, era rimasta riservata, nota solo a pochi, fra cui – si legge - l'autorità giudiziaria. Oggi, lo sanno tutti. Per la politica è una doccia gelida, un fulmine a ciel sereno. Segretari di Stato vengono convocati d'urgenza. In calendario ci sono appuntamenti istituzionali importanti, un parlamento da riunire, la cerimonia d'investitura, l'immagine del Paese da difendere.

Nel frattempo si riunisce l'Ufficio di Presidenza per affinare il testo sul codice etico per i Consiglieri. All'appello presenziano entrambi i Capitani Reggenti. Lavori che tornano a Palazzo, cuore delle istituzioni, dove ora l'aria si taglia con il coltello.