Elezioni: la Dc definisce la lista dei candidati, "competenza e preparazione" come pilastri

Lista ufficialmente definita per il Pdcs, pronto l'elenco di coloro che concorreranno alle elezioni del 9 giugno all'interno della coalizione "Democrazia e Libertà", insieme ad Alleanza Riformista ed Elego. La competenza come pilastro, “soprattutto in vista di una legislatura – rimarca la Dc - che vedrà la firma e l’attuazione dell'Accordo di Associazione con l'Unione Europea”. Un passaggio epocale che per la Democrazia Cristiana va seguito con la massima professionalità e senza alcuna improvvisazione politica, per trarne il massimo beneficio”.

Numero preciso e nomi ancora avvolti nel riserbo, ma si tratta di “candidati altamente qualificati” - assicurano da Via delle Scalette - “con l'esperienza e la preparazione necessarie” per affrontare le prossime sfide. Lista che verrà presentata ufficialmente ai cittadini il 20 maggio, in occasione cioè dell’apertura della campagna elettorale.

Intanto, in questa fase di riflessione e di dialogo, la Dc conferma l'impegno “a mantenere un approccio trasparente e inclusivo” mirato a rendere i cittadini informati e consapevoli delle proposte e dei progetti all'interno del programma. Lavorare per il benessere e la prosperità del Paese, la priorità.