Riferita aggressione a Borgo: non è simulazione di reato, assolta l'imputata

Assolta con formula piena dall'accusa di simulazione di reato, la 46enne originaria di Napoli, e residente a San Marino, che a maggio 2018 riferì di essere stata aggredita da un uomo di colore, mentre era ferma – a bordo della propria auto – nel parcheggio antistante il Bocciodromo di Borgo Maggiore. La sentenza di assoluzione è stata emessa oggi dal Giudice Roberto Battaglino “perché il fatto non sussiste”. Il caso aveva destato molto clamore in Repubblica: da tutto ciò era nata una pesante polemica – specie sui social - che aveva coinvolto anche le politiche di accoglienza di San Marino. Diversi utenti Facebook, nell'occasione, avevano stigmatizzato commenti ritenuti xenofobi. In quei giorni venne anche organizzata una “marcia contro l'odio”.



