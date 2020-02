Ritrovata la donna scomparsa a Rimini sei giorni fa

Ritrovata la donna scomparsa a Rimini sei giorni fa.

E' stata trovata la 56 enne scomparsa a Rimini qualche giorno fa. Ne da notizia sul nostro profilo Facebook la stessa "VILLA OASI", struttura nella quale la donna è ospite.

"Cinzia Lucchi è stata ritrovata a Faenza - scrive la clinica - ed in questo momento è al pronto soccorso di Rimini in buone condizioni". La struttura di Chiesanuova ribadisce che l'allontanamento volontario è avvenuto dal domicilio famigliare e non dalla struttura.

