San Marino perde un 'alfiere' del verde: è morto Marino Cardinali

Marino Cardinali, 78 anni, si è spento ieri all'Ospedale di Stato. Per anni presidente dell'Associazione Micologica sammarinese, è stato protagonista delle battaglie ambientali in territorio tra la fine degli anni '90 e l'inizio del nuovo millennio, Presidenza che aveva poi lasciato per assumere la carica di "presidente onorario".

Lascia la moglie Ivanna e i tre figli. Le esequie si svolgeranno nella chiesa dei Santi Pietro Marino e Leone di Murata martedì 13 ottobre alle 9.30, con partenza dall'Ospedale. Lunedì alle 20.30 la veglia di preghiera.

La Micologica, in una nota, lo ricorda come un "instancabile difensore dell'ambiente e dei diritti dei cittadini. Un grande Uomo e Maestro per molti sammarinesi. Grazie a Lui alcune aree del territorio sono state salvaguardate dall'inutile e spropositata cementificazione del territorio degli anni novanta e duemila". In particolare il direttivo ne ricorda la tutela dell'area naturalistica di Fonte dell'Ovo e la lotta per evitare l'installazione di un'antenna all'interno della Prima Torre. "Ci auguriamo - conclude la nota - che l’attività del Presidente Cardinali, svolta in tutti questi anni, continui a generare i suoi frutti e che il suo sogno di una gestione più virtuosa ed ecosostenibile del territorio, possa avverarsi".

La San Marino Rtv si unisce al dolore della famiglia e porge le sue condoglianze.

