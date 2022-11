San Marino: sei incidenti nell'ultima settimana, tre patenti ritirate

Nella scorsa settimana la Polizia Civile di San Marino è intervenuta in sei incidenti stradali, di cui due con feriti lievi. Il primo incidente riguarda il danneggiamento di di un manufatto pubblico a causa di un'autovettura che ha perso il controllo dei freni. Tre gli scontri fra veicoli. In uno, che ha visto coinvolte due auto, una conducente ha riportato danni che hanno richiesto l'intervento del pronto soccorso che ha diagnosticato una prognosi di 4 giorni. Tutti illesi invece in un altro scontro fra automobili e in uno scontro auto-autocarro. 6 giorni di prognosi invece per un centauro caduto al suolo dal suo ciclomotore. L'ultimo intervento riguarda la fuoriuscita di strada di un'auto alla rotonda di Acquaviva, in cui nessuno è rimasto ferito.



Prosegue anche l'attività di prevenzione nelle strade. Controllati 150 veicoli, che hanno portato all'identificazione di 180 persone. 3 persone sono state denunciate perché guidavano in stato di alterazione psicofisica. Uno dei fermati si è rifiutato di sottoporsi all'alcol test, mentre gli altri due avevano un tasso alcolemico oltre il doppio del consentito. Per i tre è scattato il ritiro della patente e la segnalazione agli uffici competenti per la sospensione in territorio sammarinese.



I controlli della Polizia Civile proseguiranno, concentrandosi in particolare nelle ore serali e nei week end.