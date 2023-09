San Marino-Slovenia: tifosi lanciano fumogeni e prende fuoco un'area verde

Lanciano fumogeni durante San Marino – Slovenia e prende fuoco un boschetto a Serravalle, vicino al San Marino Stadium. E' successo nella serata di domenica 10 settembre, proprio in occasione della partita. In base alle prime informazioni, un gruppo di tifosi presumibilmente sloveni avrebbe lanciato dei fumogeni che sarebbero finiti nell'area verde tra lo stadio e la piscina, lato Costa del Bello, facendo partire il rogo che è stato subito spento dagli uomini della Sezione antincendio della Polizia Civile. Gli agenti erano già sul posto per l'evento sportivo. I danni sono stati limitati, grazie all'intervento, ma le conseguenze sarebbero potute essere peggiori vista la siccità e il fatto che, proprio lì vicino, ci sono della abitazioni.