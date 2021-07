SAN MARINO Si è spento Giampaolo Rolli, "Un signore di altri tempi" tanti i messaggi di cordoglio per uno dei precursori in territorio dell'importanza della prevenzione sanitaria

Uno dei punti di riferimento nella sanità sammarinese si è spento giovedì. Giampaolo Rolli, per anni medico dell'istituto di Sicurezza Sociale, con l'incarico anche di direttore della medicina di base e impegnato nella medicina della prevenzione. Un grande promotore di iniziative in questo senso, con particolare attenzione alla salute dei cittadini sammarinesi. A cominciare dall'azione svolta per anni nel direttivo dell'Associazione Cuore e Vita. Che ha dato grande impulso all'installazione dei defibrillatori nel territorio.

Di carattere schivo e riservato Rolli, è ricordato per quanto ha fatto sia professionalmente che umanamente. "Un signore di altri tempi", per chi gli era vicino. Negli ultimi giorni, era stato ricoverato in ospedale per un aggravamento delle sue condizioni. Era nato il 14 ottobre del 1935, quindi avrebbe compiuto 86 anni.



Si è unito, al dolore per la sua scomparsa, il Comitato Esecutivo dell’Istituto per la Sicurezza Sociale che, a nome di tutto il personale ISS, ha espresso "profondo cordoglio ai familiari, parenti e amici", ricordandolo come "persona di grande umanità e passione professionale", "per anni un punto di riferimento della Medicina di Base di cui è stato il primo direttore".

Lo ricorda anche il Comites, che nelle parole del suo presidente Diego Renzi, oltre a rivolgere condoglianze a famiglia e amici, rammenta Rolli - alla guida del servizio donatori del sangue AVSS e appassionato sportivo- come un medico attento non solo alla malattia ma anche "all’aspetto psicologico del paziente". "Anche Paolo era un’altra persona che aveva subito la violenza della rinuncia alla cittadinanza di origine e che avrebbe voluto riavere il suo requisito! - sottolinea poi la nota, concludendo - Purtroppo non abbiamo fatto in tempo per dare lui questa soddisfazione, ma combatteremo perchè gli ordinamenti permettano di non compiere più altre violenze , e che restituiscano a tutti il mal tolto! Sarà nostra cura dedicare anche al prof questo giusto riconoscimento di legge".

Anche il Panathlon Club San Marino si stringe commosso attorno alla famiglia del Socio del Club sin dal 1984. "Desiderano ricordare un amico dalle straordinarie doti di umanità e medico dalle competenze universalmente riconosciute - scrive Leo Achilli - nella medicina di base ed in quella sportiva. Il Prof. Rolli ha sempre partecipato alle attività del Panathlon Club con passione ed entusiasmo, non facendo mai mancare il proprio prezioso contributo in tutti gli ambiti della attività del Club.



