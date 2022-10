Strage in A4: oltre 2mila persone alla veglia per le vittime, da oggi il ritorno a casa [fotogallery]

Era gremita la chiesa di San Martino a Riccione per la veglia di preghiera per le sette vittime dell'incidente di venerdì in A4. Sono oltre duemila, riferisce il Comune, le persone che stanno partecipando al momento di preghiera e che sono assiepate non solo dentro alla chiesa ma anche fuori, nel piazzale, senza contare le centinaia collegate online allo streaming della funzione. La veglia è tenuta dal vescovo di Rimini, monsignor Francesco Lambiasi, insieme a tutti i parroci riccionesi. Un momento di raccoglimento per tutta la comunità riccionese stretta intorno alle famiglie di Massimo Pironi, Francesca Conti, Rossella De Luca, Maria Aluigi, Valentina Ubaldi, Alfredo Barbieri e Romina Bannini. I familiari delle vittime sono tornati a Riccione dopo la trasferta a San Donà di Piave per il riconoscimento delle salme, accompagnati anche dalla sindaca Daniela Angelini. Sono stretti nell'abbraccio non solo di parenti e amici, ma di un'intera comunità che davanti alla sede dell'associazione ha lasciato fiori, ricordi, pensieri per le vittime dell'incidente. Uno tsunami d'affetto e solidarietà è arrivato in realtà da tutta Italia.

La richiesta di partecipazione al momento di preghiera organizzato nella parrocchia di San Martino è stata talmente tanta che il parroco don Alessio ha deciso di allargare virtualmente la chiesa, trasmettendo la veglia in streaming. Anche per i funerali, ai quali la Procura di Venezia ha dato il nulla osta col trasferimento delle salme a Riccione già da oggi, il Comune sta lavorando per individuare un luogo consono, uno spazio come un palazzetto o uno stadio che sia grande abbastanza per accogliere tutti coloro che vorranno dare l'ultimo saluto alle sette vittime. Per volontà delle famiglie le esequie saranno celebrate nello stesso momento. Non è ancora stata fissata la data, verosimilmente a metà settimana.