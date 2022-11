FURTI Svolta nella sicurezza: coordinamento tra le 3 forze sammarinesi per vigilare sul territorio Primo dato: da quando in atto, non si sono segnalati furti in territorio

Svolta nella sicurezza: coordinamento tra le 3 forze sammarinesi per vigilare sul territorio.

Il SdS Luca Beccari, in commissione Esteri, ha parlato di "interventi in Finanziaria per rafforzare le dotazioni forze di polizia". Intanto i tre Corpi sammarinesi hanno messo in atto una azione di controllo con il rafforzamento della presenza in territorio. Una novità rispetto al passato, con la stretta collaborazione tra Gendarmeria, Polizia Civile e Guardia di Rocca.

Infatti da venerdì scorso, 18 novembre, nelle aree sensibili, soprattutto ai confini, sono dislocate pattuglie sia in divisa che in borghese. Una decina, ogni giorno. A loro si aggiunge anche il controllo dei Castelli con l'ausilio di un drone. Sforzo non indifferente considerate le varie dotazioni d'organico. Alle prime il compito, attraverso posti di blocco, di controllare i veicoli e segnalare eventuali presenze 'sospette'; agli agenti in abiti civili, quello di monitorare con attenzione quanto accade a ridosso del territorio italiano, gli spostamenti e presenze, sotto un occhio 'attento'. Una svolta che negli ultimi giorni ha fatto desistere i malintenzionati, dopo l'ondata di furti di metà mese.

Il coordinamento si rafforza, dunque, dopo quello già messo in pratica dalla Centrale Operativa Interforze. E fa capo ai rispettivi responsabili: il Tenente Stefano Bernacchia della Gendarmeria, l'Ispettore Athos Gattei della Polizia Civile e il Sergente Maggiore Enrico Ceccoli, della Guardia di Rocca, con la supervisione dei Comandanti dei Corpi di Polizia.

