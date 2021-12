UDIENZE Tre richieste di revisione al Tribunale di San Marino Il giudice per i rimedi straordinari Iadecola si è riservato la decisione

Tre richieste di revisione al Tribunale di San Marino.

Tre richieste di revisione, per altrettanti processi, stamattina al tribunale di San Marino, davanti al giudice per i rimedi straordinari Gianfrancesco Iadecola. Nel primo caso, David Oddone già condannato in via definitiva per una storia di truffa alle assicurazioni, si era rivolto a Strasburgo che gli aveva dato ragione; l'udienza comunque è stata rinviata a metà gennaio. Gli altri due casi, per i quali il giudice Iadecola si è comunque riservato la decisione, riguardano un processo a suo modo storico per San Marino, il primo concluso con una condanna per riciclaggio, nei confronti di Marco Benini, e il secondo nei confronti di Gianluca Michele Di Muro, condannato per fatture false.

