Caso Oddone: San Marino condannata dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo perché non ha garantito un processo equo

Nel video l'intervista all'avvocato difensore Stefano Pagliai

La Repubblica di San Marino è stata condannata dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per non aver seguito le garanzie dell'equo processo, nei confronti di David Oddone. Il giornalista del quotidiano “Repubblica.sm” era stato condannato, in via definitiva, per truffa alle assicurazioni e sulla base della sentenza di Strasburgo, sarà avviata, appena possibile, la richiesta di revisione della sentenza sammarinese. Secondo la Corte Europea le accuse che portarono alla condanna di Oddone non possono ritenersi affidabili perché furono rese, da due coimputati, in istruttoria, senza alcun vaglio in dibattimento e senza l'adozione di misure sufficienti per compensare l'impossibilità di esaminare direttamente i testimoni durante il processo. Il giornalista Oddone, in conferenza stampa, ha ringraziato tutti coloro che in questi anni difficili gli sono stati vicini. Secondo il suo difensore, l'avvocato Stefano Pagliai, la sentenza di Strasburgo censura in maniera chiara la mancanza assoluta, all’interno dell’ordinamento sammarinese, di regole e garanzie nel procedimento di formazione e valutazione della prova, oggi lasciato, al “libero convincimento del giudice”. Auspicata la riforma del codice di procedura penale.

