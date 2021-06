SAN MARINO Uomo precipitato: in rianimazione il 35enne marchigiano

Uomo precipitato: in rianimazione il 35enne marchigiano.

È sempre ricoverato in rianimazione, al Bufalini di Cesena, il 35enne di Fermo precipitato nel fine settimana dal parapetto in via Pietro Tonnini. Il deejay marchigiano resta dunque in prognosi riservata dopo il volo di diversi metri nel quale ha riportato un politrauma da precipitazione con fratture in diverse parti del corpo. Sulla vicenda indaga la Gendarmeria. Sull'uomo, a San Marino per motivi di lavoro e alloggiato in una struttura del territorio, è stata riscontrata la presenza di alcol nel sangue.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: