Prognosi riservata per il 35enne marchigiano precipitato dal parapetto di Via Piana

E' ricoverato in gravi condizioni all'Ospedale Bufalini di Cesena il 35enne fermano, trovato agonizzante intorno alle 7 di questa mattina in Via Tonnini, a San Marino Città dopo essere precipitato dal parapetto di Via Piana, nei pressi del Palazzo SUMS. La prognosi è riservata. Un volo di oltre 5 metri dal quale ha riportato un severo politrauma a viso, torace e bacino. E' stato un residente nella zona, affacciandosi alla finestra, a notare l'uomo riverso a terra. Subito allertati i soccorsi: all'arrivo dei sanitari del 118 l'uomo non era cosciente. Dopo aver ricevuto le prime cure all'Ospedale di San Marino è stato trasferito d'urgenza in ambulanza al Trauma Center di Cesena.









Dai primi accertamenti svolti dalla Gendarmeria, visionando le immagini riprese da alcuni degli impianti di videosorveglianza presenti sugli edifici attigui, al momento non sarebbe emerso il coinvolgimento di terzi nell'accaduto. Pare che il 35enne, a San Marino per motivi di lavoro e regolarmente alloggiato presso una struttura ricettiva del territorio, avesse un tasso alcolemico elevato.