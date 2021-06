San Marino: 35enne marchigiano precipita dal parapetto nei pressi di Palazzo SUMS, è grave

Questa mattina intorno alle 7 a San Marino Città un 35enne di Fermo, è stato trovato riverso a terra, agonizzante, in mezzo alle auto in sosta in via Pietro Tonnini, la discesa che da Via Piana porta a Piazzale Calcigni. E' stato un residente nella zona a notare il corpo, affacciandosi alla finestra e chiamando subito i soccorsi. Immediato l'intervento dei sanitari del 118, sul posto anche una pattuglia della Gendarmeria.









In base ad una prima ricostruzione, pare che l'uomo sia precipitato dal parapetto sul marciapiede di Via Piana, nei pressi del Palazzo SUMS, finendo sulla strada sottostante. Un volo di oltre 5 metri. Le sue condizioni sarebbero gravi: disposto il trasferimento d'urgenza al Bufalini di Cesena. In corso gli accertamenti per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Seguiranno aggiornamenti