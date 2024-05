Segretario Usa: Hamas unico ostacolo al cessate il fuoco a Gaza

"Hamas è l'unico ostacolo al cessate il fuoco a Gaza": lo ha detto il segretario di Stato americano Antony Blinken, mentre i militanti si preparano a inviare una delegazione al Cairo per i colloqui. Il segretario di Stato Usa ha anche detto che un attacco israeliano a Rafah causerebbe danni "oltre l'accettabile": nella città sono ammassati più di un milione di palestinesi sfollati a causa della guerra ma, secondo Blinken, Israele non ha presentato alcun piano per proteggere i civili. "In assenza di un tale piano, non possiamo sostenere un'operazione militare su larga scala a Rafah".

Intanto Israele ha notificato ad Hamas che se non si raggiunge un accordo entro una settimana, comincerà l'operazione a Rafah. . Proseguono le mobilitazioni studentesche in favore della Palestina negli atenei di tutto il mondo.