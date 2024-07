Verso il "Trump Day": al via la convention repubblicana, archiviato il caso 'carte segrete'

Misure di sicurezza rafforzate a Milwaukee per la convention repubblicana, da oggi fino a giovedì quando si concluderà con la scontata ufficializzazione della candidatura di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti. Il tycoon – che a breve dovrebbe indicare il candidato vice-presidente - ha annunciato in un'intervista che terrà 'un discorso completamente diverso' da quello che avrebbe pronunciato se non ci fosse stato l'attentato di Butler. 'È un'opportunità per unire il Paese. Mi è stata data questa possibilità', ha affermato. Il Secret Service respinge intanto l'accusa di aver dirottato risorse dal comizio di Donald Trump alla difesa della first lady Jill Biden che stava parlando nello stesso momento a Pittsburgh, ma dovrà essere chiarito– nell'indagine indipendente annunciata dalla Casa Bianca – perché sia stata sottovalutata la segnalazione della polizia sull'attentatore che l'aveva notato nelle vicinanze, indicandolo al Secret Service come “sospetto”. Testimoni lo hanno anche filmato sul tetto di un edificio, postando poi le immagini su X e un agente di polizia locale avrebbe tentato di bloccarlo, prima di essere minacciato con una pistola dall'attentatore che subito dopo avrebbe sparato verso il palco. Intanto a poche ore dall'inizio della convention Wall Street vola ai massimi e le azioni della Trump Media & Technology Group sono salite del 35%. Archiviato il caso delle carte segrete a Mar-a-Lago, in forza della sentenza sull'immunità della Corte Suprema. "Tutti i casi contro di me – ha commentato Trump sul suo social, Truth – dovrebbero essere archiviati".