1x5 in un "gioco morto": E' BAL

A passo di danza per “coreografia anomala” in scena un ballerino-acrobata in una pantomima musicale sul numero 5: QUINTETTO, come le dita di una mano (con il pollice opponibile così universale da poter far tutto...). Spettacolo politico (scuola GROTOVSKY) di ballo moderno e contemporaneo, pluripremiato in festival e rassegne, tra le “top 10 comedy 2016” del Guardian. Nato per la scena di una compagnia con 5 attori per problemi economici il capocomico MARCO CHENEVIER (fondatore del TEATRO INSTABILE di Aosta) si ritrova solo sul palco a recitar 5 parti in una sorta di spettacolo nello spettacolo. Uno di cinque sintesi del numero umano perfetto nella trascendenza e soprattutto nell'indigenza... senza soldi non si produce (con i taglia alla cultura non si scherza!) ma con la creatività e l'ironia (in un “gioco morto” alla Carmelo Bene) si recita a soggetto (in uno sberleffo) per un pubblico che ha già pagato il biglietto...

