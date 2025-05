Due papi "leonini" dei media

Vincenzo Gioacchino Raffaele Luigi Ricci di Carpineto Romano è il LEONE predecessore di Papa Prevost famoso per la sua enciclica sulle COSE NUOVE della società capitalistica in piena trasformazione. Morto ultranovantenne nel 1903, aveva capito cosa sarebbe successo della società dell'immagine anticipando, così, i nuovi media. Papa dei lavoratori per la RERUM NOVARUM pronto alle nuove sfide come il pontefice odierno, missionario, attento ai cambiamenti, pronto alle sfide future: veramente profetico. Due papi sociali avvezzi ai nuovi mezzi di comunicazione per l'evangelizzazione. LEO un nome pontificale antico e moderno insieme: dalla rivoluzione industriale alla rivoluzione digitale c'è di mezzo il linguaggio multimediale che il cinema ancora rappresenta bene. I filmati al tempo si chiamavano “vedute” dentro le mura vaticane squisitamente LEONINE come i due successori di Pietro tra due secoli e due millenni non tanto lontani tra loro.