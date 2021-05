ROTTERDAM Eurovision: su il sipario, Senhit e Flo Rida chiuderanno la finale

Eurovision: su il sipario, Senhit e Flo Rida chiuderanno la finale.

Ci siamo. Questa sera, alle 21.00, si alza il sipario sulla finale dello Eurovision Song Contest 2021. Sono 26 i Paesi che si esibiranno dall’Arena di Rotterdam dove sarà presente anche il pubblico: 3500 le persone che potranno assistere alle esibizioni dei cantanti in gara. La diretta su San Marino RTV sarà commentata dalla storica coppia Lia Fiorio – Gigi Restivo.

[Banner_Google_ADS]



ECCO COME VOTARE

Ad aprire la finale Eurovision Song Contest 2021 sarà Cipro mentre a chiuderla sarà San Marino con l'Adrenalina di Senhit e Flo Rida. I Maneskin saliranno sul palco per 24esimi. Ecco la scaletta completa:

1. Cipro: Elena Tsagkrinou El diablo

2. Albania: Anxhela Peristeri con ‘Karma’

3. Israele: Eden Alene Set Me Free

4. Belgio: Hooverphonic The Wrong Place

5. Russia: Maniža Russian Woman

6. Malta: Destiny Je me casse

7. Portogallo: The Black Mamba con ‘Love Is on My Side’

8. Serbia: Uragano con ‘Loco Loco’

9. Regno Unito: James Newman con “Embers”

10. Grecia: Stefania con ‘Last Dance’

11. Svizzera: Gjon’s Tears con ‘Tout l’univers’

12. Islanda: Daði og Gagnamagnið con ’10 Years’

13. Spagna: Blas Cantó con ‘Voy a quedarme’

14. Moldavia: Natalia Gordienko con ‘Sugar’

15. Germania: Jendrik Sigwart con ‘I Don’t Feel Hate’

16. Finlandia: Blind Channel con ‘Dark Side’

17. Bulgaria: Victoria con ‘Growing Up is Getting Old’

18. Lituania: The Roop Discoteque

19. Ucraina: Go_A, Šum

20. Francia: Barbara Pravi, Voilà

21. Azerbaigian: Efendi, Mata Hari

22. Norvegia: Tix, Fallen Angel

23. Paesi Bassi: Jeangu Macrooy, Birth of a New Age

24. Italia: Måneskin, Zitti e buoni

25. Svezia: Tusse Voices

26. San Marino: Senhit con ‘Adrenalina’

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: