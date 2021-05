Eurovision, "Votate San Marino"

Il capodelegazione Alessandro Capicchioni dichiara a RTV: “Siamo tutti in attesa per la finale di sabato sera. Il voto da casa sarà importantissimo. Si potrà votare nel corso del programma dalle 23.00 circa per 50 minuti. Ricordo che per tutti coloro che volessero votare per San Marino e per Senhit con Flo Rida, compresi i sammarinesi che vivono in Italia, i numeri sono: 894 222 – 26 da casa o con un SMS al 475 475 0 con testo 26. Sarà anche possibile farlo tramite l'app ufficiale del concorso “Eurovision Song Contest” di Digame GmbH. San Marino avrà l'onore di chiudere la gara cantando per ultimo, poco prima del voto appunto. Secondo gli organizzatori il pubblico televisivo supererà in Europa i 200 milioni di spettatori”.