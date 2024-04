“Dante ieri e oggi”, la geopolitica apre il Mese Dantesco

Sentiamo Alessandra Mularoni e Franco Capicchioni

Il mondo di oggi e il mondo della Firenze medievale. Dante, alla luce dei cambiamenti e delle sfide e delle crisi che segnano il contesto globale. Apre in musica la lettura parallela - insieme ai ragazzi delle superiori e alla professoressa Alessandra Mularoni, che porta alla platea della 'Dante Alighieri' la geopolitica, approfondendo i temi dell'integrazione europea, focalizzandosi sul conflitto israelo-palestinese.

“Noi avevamo fatto un bellissimo laboratorio – dice la Mularoni - nel momento di sospensione dalle elezioni ordinarie. Questo laboratorio di geopolitica e di diritto internazionale è diventato lo spunto per collegarci al momento dei canti politici di Dante. Mi è arrivata questa richiesta dalla Dante Alighieri e l'ho accolta molto favorevolmente; i ragazzi sono stati disponibili ad offrirsi, sia nelle letture recitate, che nell'esercizio del role playing".

Simulazione in costume e in lingua originale di una mozione al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, in parallelo, la lettura dei canti politici delle tre cantiche della Divina Commedia, con i suggerimenti dall'attore e regista Fabrizio Raggi. Apre così la 17esima edizione del Mese Dantesco, rassegna consolidata grazie alla passione di intellettuali per la cultura e per la sua divulgazione.

“Il mese dantesco – dice il Presidente Franco Capicchioni - si tiene da tantissimi anni. Ricordo che abbiamo cominciato con una bellissima lezione del Professore Rossi al Teatro Titano, davvero memorabile. L'edizione di quest'anno è molto attuale, soprattutto a partire da questa prima serata, nella quale si parla di geopolitica e si fa un raffronto tra la situazione mondiale oggi e la situazione che era nel 1200 ai tempi di Dante. Ricordo che per chi avesse desiderio di rivedere tutte le nostre conferenze e letture, le può trovare sul nostro sito. Abbiamo la registrazione audio video di tutte le conferenze fatte nel mese dantesco degli anni passati”.

Nel video, le interviste ad Alessandra Mularoni, docente Liceo Classico e al Presidente della Associazione Dante Alighieri, Franco Capicchioni