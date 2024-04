WINEHOUSE: ritorno al nero

AMY (Marisa Abela), una genialità senza fine, un soffio di vita e tutta la musica della cantante inglese di origine ebraica cresciuta nei pub di CAMDAN TOWN (vicoli e acqua come Venezia): in sintesi un RITORNO AL BUIO (vuoto, oscuro, immenso dono). WINEHOUSE un breve e potente talento, tossico ed elettrico: musica del mal di vivere e morire... Giovanissima (inizia a 13 anni e muore a 27) e schiva d'improvviso diventa “la voce” dolce e maledetta che si sentiva in ogni dove già dai primi successi fino a BACK TO BLACK. Sì, amava la famiglia e il marito, e i suoi dèmoni (se veramente c'erano) si muovevano tra la dipendenza e la fama: era dolente (ora c'è ora non c'è) anche nel film.