Torna la San Marino Game Convention

San Marino Game Convention dallo Sbarco in Normandia alla battaglia di Waterloo: in arrivo al centro congressi Kursaal la 25a edizione di San Marino Game Convention, dal 26 al 28 aprile. Un raduno di giocatori appassionati di wargame da tavolo. L'evento è patrocinato dalle Segreterie di Stato per Turismo, Istruzione, Sport e Territorio ed è organizzato dall'Associazione Sammarinese Giochi Storici con la collaborazione dell'Ufficio del turismo.

"Centinaia di appassionati si riuniscono da molti anni per la San Marino Game Convention ormai appuntamento fisso" - afferma il Segretario di Stato Federico Pedini Amati. - Simile per tradizione ad alcune famose manifestazioni che si svolgono da anni negli Stati Uniti, la convention è principalmente un'occasione rivolta a tutti coloro che amano la simulazione storica".

"Le aree tematiche della Convention della settimana prossima sono sostanzialmente tre. - spiega Giancarlo Ceccoli, presidente dell'associazione sammarinese giochi storici - Quella principale è quella dedicata al board-wargame e boardgame, quindi giochi da tavola storici quelli che poi facciamo in Associazione Sammarinese Giochi Storici che sono il nostro hobby principale. Ed è al 2' piano del Kursaal. Quindi saranno pieni di tavoli dedicati a questi giochi ad ambientazione sia finanziaria che sportiva. Poi al primo piano del Kursaal invece abbiamo le due aree tematiche diverse. Una è quella dedicata al wargame tridimensionale molto importante per noi perchè molto scenografico e a fianco anche l'aria degli astratti cioè giochi tipo il Kubik Rubik, Othello e anche Bao che è un antico gioco africano con la semina ecc. Molto interessante da vedere, provare e giocare. Queste sono le aree che vanno a contraddistinguere la San Marino Game Convention'. Ci sono addirittura due tornei a livello nazionale con 20 giocatori.

Spazio anche al wargame tridimensionale in collaborazione con Gradara. 'Quest'anno siamo riusciti ad organizzare questa collaborazione con il Comune di Gradara. - annuncia Eugenio La Rosa, responsabile wargame - Presenteranno per la prima volta in Italia, questo scenario in scala 1:50. Uno scenario di 4 metri x3 completamente giocabile. Che ricostruisce appunto tutto il borgo di Gradara come era nella seconda metà del 400. Uno scenario molto bello. E' stato presentato qualche giorno fa a una Convention Internazionale. Per la prima volta saranno ospiti di San Marino Game Convention e per la prima volta verrà svelato in Italia questo scenario'.