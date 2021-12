DUBAI Expo 2020: “Marino e l’Orso” nell’antologia di favole dal mondo La raccolta comprende più di 60 storie tradizionali dei paesi partecipanti

Expo 2020 Dubai ha pubblicato una raccolta di racconti per bambini. Children's Tales From Around the World é un progetto collettivo che riunisce narratori e artisti di talento, di tutte le etá, provenienti da tutto il mondo. La raccolta comprende più di 60 storie tradizionali dei paesi partecipanti che consentono di immergersi in un panorama di culture narrative popolari di sei diversi continenti. L'antologia è scritta in lingua inglese. Anche San Marino ha dato il proprio contributo alla raccolta con “Marino e l’Orso”, l’avvincente favola del nostro patrono Marino che addomestica l’orso. Il racconto è stato scritto da Gian Luigi Berti, mentre Dara Giardi ha realizzato le illustrazioni. Il direttore del Padiglione San Marino Letizia Cardelli si è detta orgogliosa di aver partecipato all'iniziativa: “Per il nostro piccolo Stato, entrare a far parte di una antologia di favole dal mondo è un avvenimento significativo e rilevante.”

