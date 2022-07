Il "Paziente inglese" n°9

Annunciò il Parkinson 20 anni fa ma il suo ultimo disco ORDINARY MAN è del 2020 e oggi stupisce ancora dichiarando collaborazioni storiche (Eric Clapton) con PATIENT NUMBER 9. Arriva il 9 settembre il XIII disco omonimo anticipato dal videoclip d'autore firmato McFarlane noto nel mondo per aver creato SPAWN. Vampiri e immaginario dark frammisti alle facce e pose animate di Ozzy. Testo di vita e pazzia senile da paziente di corsia (nominato e numerato) tra “pillole ingoiate e risate che urlano senza domani”. Jeff Beck alla chitarra in 'riff' adrenalinici. Il re del metal torna per un ultimo giro di giostra (almeno così dice) ma non si sa mai che il canto del cigno nero sia un'araba fenice sempre pronta a tornare dalle ceneri dell'heavy metal britannico. I Black Sabbath con Osbourne tornano, decennio per decennio, sin dagli Anni 70 è il frontman di Birmingham ad appiccare il fuoco alla musica vendedola, ormai, da più di mezzo secolo.

fz