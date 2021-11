EVENTO MUSICALE RSM Imparare a suonare con Pietrònik a San Marino Modern Music Institute San Marino propone allo Skulls Club di Serravalle la scuola aperta di chitarra moderna con Claudio Pietrònik, giovedì 11 novembre, il locale organizza un pomeriggio sui segreti della chitarra in collaborazione con Coop 3 Arrows

Pietrònik è chitarrista di razza cresciuto alla scuola riminese e riconosciuto internazionalmente per le capacità improvvisative e innovative ma su basi didattiche, tecniche e di studio, solidissime. Viene dal sinphonic metal contemporaneo e dalla musica moderna con tutte le influenze rock e classiche del caso (addirittura liriche e vocali con gli Ancient Bards di Daniele Mazza). Oggi insegna e propone didattica dello strumento con l' MMI (istituto moderno musicale) presente anche a San Marino. Controllo del suono e performance di gruppo sono parti fondamentali dell'OPEN TRAINING in Repubblica allo Skulls. Estrazioni musicali diverse e livelli differenti sono una ulteriore ricchezza per questi incontri artistici di confronto per tutti (principianti e affermati). Tra shred e melodica in prestigiose collaborazioni internazionali, Claudio, si giostra alla perfezione come ai tempi della sua prima gibson da ragazzo a Rimini quando non c'erano i social...

