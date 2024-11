JESC 2024 Junior Eurovision: i desideri e le aspirazioni delle Idols SM per il futuro Prezioso il supporto dei genitori che hanno seguito le ragazze in tutte le fasi dell'avventura eurovisiva

I desideri possono diventare realtà. Per le Idols SM si è realizzato il sogno di cantare su un palco internazionale come quello dello Junior Eurovision Song Contest di Madrid. La classifica finale non ha premiato San Marino, ma per le giovani cantanti è un punto di partenza. E hanno già le idee chiare per il futuro. Fondamentali, nell’avventura eurovisiva, le famiglie delle ragazze che le hanno supportate e seguite.

Nel servizio le interviste alle Idols SM e ad Arianna Pelliccioni (mamma di Giorgia), Andrej Ceccoli (papà di Asia) e Roberto Rinaldi (papà di Giulia)

