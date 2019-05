Performance e piece, per tutte le arti, a km0

Artisti Km0

Le compagnie del territorio e gli artisti del paese hanno la loro scena al Titano “ ...A KM 0” da anni si esibiscono con successo davanti al loro pubblico. Arrivano anche dal circondario (o dopo aver fatto esperienza in Italia o all'estero) coinvolgendo diverse professionalità in differenti modelli produttivi che arricchiscono culturalmente il paese. Tante proposte di qualità negli anni e non solo teatrali quest'anno avranno un loro sbocco “in piece e performance” al Titano in cartellone 2019-20 quattro progetti vincitori (selezionati da una giuria specializzata e presentati non oltre il 26 giugno) in parte finanziati e sponsorizzabili oltre a una vera e propria scrittura privata alle compagnie scelte per la stagione. Un'opportunità di mettersi in gioco (a ogni età) rivolta a chi con lo spettacolo a casa nostra vuole avere a che fare magari per il futuro...

fz





Intervista con MARILIA REFFI Istituti Culturali -Teatro e Spettacoli