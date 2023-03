MUSICA Preparty Eurovision 2023: i Piqued Jacks a Varsavia e Amsterdam

Salgono a quattro i preparty eurovisivi a cui parteciperanno i Piqued Jacks, la band che ha trionfato a Una voce per San Marino e rappresenterà il Titano all'Eurovision Song Contest 2023. Oltre ai concerti a Londra e Barcellona il gruppo di Pistoia si esibirà il primo aprile a Varsavia, al Polish Eurovision Party, a cui parteciperà anche Senhit e altri numerosi artisti eurovisivi. Il 15 aprile invece tappa ad Amsterdam per i Piqued Jacks, all'Eurovision in Concert, dove si esibiranno assieme ai rappresentanti di Olanda, Belgio, Slovenia, Irlanda, Australia, Lituania, Austria, Francia, Spagna, Polonia e Norvegia all'ESC2023.

