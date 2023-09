SEGRETERIA DI STATO CULTURA San Marino celebra le Giornate Europee del Patrimonio Novità di quest'anno l'apertura dell'elettromotrice del treno bianco-azzurro con visite, racconti storici, percorsi gratuiti per un vero e proprio “viaggio nel tempo”.

Gli “European Heritage Days” vengo organizzate, congiuntamente dal Consiglio d'Europa e dalla Commissione Europea, sin dal 1999. In questa edizione, focalizzata sul “Patrimonio Vivente”, si valorizzeranno le tradizioni e competenze culturali. San Marino, sabato 23 e domenica 24 settembre, apre le porte gratuitamente a tutti i suoi musei e mostre a cui si aggiungono i monumenti e siti Unesco compresa la suggestiva esibizione della Banda Militare che incarna l'eredità dei Corpi Militari sammarinesi.

"San Marino anche quest'anno apre i suoi luoghi della cultura alla cittadinanza e ai visitatori in maniera gratuita - afferma Andrea Belluzzi, Segretario di Stato alla Cultura - lo fa mettendo a disposizione visite guidate in centro storico, in musei e monumenti del centro storico. Non solo, c'è la collaborazione con il concerto della Banda Militare che chiuderà le giornate, ricordo la Seconda Torre appena riaperta con il suo museo delle armi antiche".

Novità di quest'anno l'apertura dell'elettromotrice del treno bianco-azzurro con visite, racconti storici, percorsi gratuiti per un vero e proprio viaggio nel tempo: "Quest'anno - aggiunge Filippo Francini, Direttore di Dipartimento Turismo e Cultura - le giornate del patrimonio sono celebrate in 48 paesi. È una manifestazione creata dall'Unione Europea e quindi rappresenta anche un modo di essere uniti agli altri paesi europei. La declinazione di quest'anno del tema è quella del Patrimonio Vivente, chi meglio di San Marino può incarnare questa modalità? La Repubblica è un luogo patrimonio UNESCO non solo per i propri monumenti, ma anche per il valore altissimo delle Istituzioni e della tradizione".

Nel servizio le interviste ad Andrea Belluzzi (Segretario di Stato Istruzione e Cultura) e Filippo Francini (Direttore Dipartimento Turismo e Cultura)

