ESC 2021 San Marino in finale all'Eurovision per la seconda volta consecutiva Senhit: "Sono felicissima. Mi sono divertita". Flo Rida: "Mi sentivo super carico sul palco". Måneskin, per l'Italia, dati favoriti per la vittoria

San Marino è in finale allo Eurovision Song Contest per la seconda volta consecutiva, la terza in 11 partecipazioni ma, superata l'euforia di ieri sera per lo storico risultato, il tour de force oggi è proseguito con la prova del pomeriggio, in vista della decisiva esibizione di fronte alla giuria in programma questa sera. Senhit e Flo Rida, insieme ai ballerini (Ilaria Cavola, Stefano Ferrari, Patrizio Ratto, Lucrezia Stopponi) saliranno sul palco alle 22:58 e i voti ottenuti andranno a sommarsi al televoto di domani per determinare il punteggio e la graduatoria definitiva.

Ma torniamo a ieri notte, ai momenti immediatamente successivi alla conclusione della semifinale, quando, a caldo, abbiamo sentito le voci di Senhit, Flo Rida e dei componenti della delegazione sammarinese all'Eurovision Song Contest 2021 di Rotterdam. Senhit: “Sono felicissima. Mi sono divertita, è stato bellissimo e tanto, tanto, emozionante”. Alessandro Capicchioni, capodelegazione: “Due qualificazioni di fila. Una bellissima storia riavere qui Senhit. E sabato ci divertiremo ancora di più”. Luca Tommassini, direttore artistico: “Meglio di così non potevamo fare”. Marco Vannuzzi, vice-capo delegazione: “Abbiamo lavorato tanto e siamo veramente felici”. Flo Rida: “Mi sentivo super carico sul palco. Amo quell'energia. Essere là sopra è meraviglioso, con quell'allestimento. E' proprio il massimo”. Al rapper americano abbiamo chiesto se avesse qualcosa da dire ai sammarinesi: “Vi amo. Grazie per il vostro sostegno”.

Carlo Romeo, Direttore Generale di San Marino Rtv: “Andare in finale per una realtà come San Marino è una grande soddisfazione. Siamo gli unici tra i piccoli stati che hanno avuto questo risultato. Credo che il lavoro e l'affiatamento paghino. Penso ad Alessandro Capicchioni, Marco Vannuzzi. L'esperienza conta. E in questa occasione si è visto”. Al momento per i bookmaker l'Italia, coi Måneskin, è la favorita per la vittoria nella finale di domani, seguita da Francia, Malta, Svizzera e Ucraina. Senhit, per San Marino, viene quotata oggi in nona posizione. Ma attenzione perché la classifica, delineata dalle scommesse, spesso, in passato, è stata smentita dalla realtà.

