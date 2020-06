San Marino: la benedizione del Vescovo Turazzi ai pellegrini in partenza per Loreto

Questa mattina, sul sagrato della chiesa di San Francesco di Città, la benedizione del Vescovo Andrea Turazzi ai sammarinesi in procinto di partire per il tradizionale pellegrinaggio con destinazione Loreto. A guidare il gruppo Giovanni Francesco Ugolini; insieme a lui Andrea Pasini, Terzo Zafferani, Enzo Beccari, Georgeta Rosu e Guerrino Baldolini. Un cammino che assume una valenza particolare, quello di quest'anno; con un sentito ringraziamento alla Madonna della “Santa Casa” - alla quale tanti sammarinesi sono devoti - per la protezione in occasione della drammatica emergenza coronavirus.



