Spazio '70: electrorock

I musicisti spaziali francesi dipinti d'argento con il fondatore e tastierista Fabrice Quagliotti (che nell'84 ha rilevato il marchio inventato dal produttore Claude Lemoine) sono ripartiti dal Lago di Como e passati per Bologna con la formazione rinnovata da artisti canadesi e franco-italiani. Alle radici del mito rinnovato c'è uno stile inconfondibile rimasto tale in tante tappe del tuor-viaggio in Italia così evocativo per due generazioni. Teste rasate e argentate in mute da viaggiatori siderali della musica elettronica che hanno fatto dello spazio il luogo della loro ricerca di suoni e atmosfere anche in voce. Effetti speciali e ambientazioni futuristiche in teatro come ai tempi delle discoteche romagnole del 1975: oggi sono diventati anche cartoon...