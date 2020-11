Tutela del patrimonio culturale: accordo fra Istituti Culturali e Soroptimist

Tutela del patrimonio culturale: accordo fra Istituti Culturali e Soroptimist.

Obiettivo: valorizzare il materiale storico conservato nella Biblioteca di Stato. Nello specifico, l’accordo si propone di mettere a disposizione dell’utenza immagini digitalizzate dei periodici storici originali sammarinesi, relativi alle raccolte 1882-2015, per permettere una migliore e più facile consultazione e favorire una conservazione integrativa del materiale su supporto digitale. L'accordo segna l’avvio di un percorso di collaborazione che si concretizzerà in specifici progetti messi a punto in sinergia, sottolineando implicitamente l’importanza della collaborazione fra istituzioni pubbliche e mondo dell’associazionismo, a tutela del patrimonio culturale.

